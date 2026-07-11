Un violent incendie ravage un appartement à Marrakech

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans un appartement situé au sein de la résidence Erraja, dans le quartier Massira, à Marrakech, provoquant un vent de panique parmi les habitants de l’immeuble.

Selon les informations rapportées par Le Site Info, le sinistre a causé d’importants dégâts matériels, sans faire de victimes.

Les premiers constats laissent penser qu’un chargeur de téléphone serait à l’origine de l’incendie, même si cette hypothèse reste à confirmer par les investigations en cours.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie et d’établir les responsabilités éventuelles.

D.Y