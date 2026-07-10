Baisse des prix des œufs: les explications d’un professionnel

Les prix des œufs ont enregistré une légère baisse ce vendredi à Casablanca. L’unité se vend désormais autour de 50 centimes dans plusieurs commerces et marchés populaires de la métropole.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a expliqué ce recul par la hausse des températures et par l’abondance de l’offre en cette période de l’année. Selon lui, les prix des œufs connaissent habituellement une légère baisse durant la saison estivale, sous l’effet des conditions climatiques et de l’évolution de la production.

Le même intervenant estime également que le recul de la demande s’explique par la dégradation du pouvoir d’achat d’une large partie des ménages marocains. Face à la hausse persistante des prix de plusieurs produits de consommation, de nombreuses familles seraient contraintes de réduire leurs dépenses quotidiennes et de revoir leurs priorités.

Le professionnel a toutefois prévenu que les prix pourraient repartir à la hausse, soulignant que le marché des œufs reste instable et difficile à anticiper.

H.M.