Météo Maroc: le temps qu’il fera ce mercredi 8 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 08 juillet 2026:

– Temps assez chaud à chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine.

– Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur les provinces du Sud, le Souss, l’Anti-Atlas et le sud du Haut Atlas.

– Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de Phosphates, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 18/25°c ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, l’ouest de la Méditerranée et les provinces sahariennes et peu variable ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.