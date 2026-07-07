Météo Maroc: le temps qu’il fera ce mercredi 8 juillet
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 08 juillet 2026:
– Temps assez chaud à chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines intérieures nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.
– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes avec formations brumeuses ou bruine.
– Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur les provinces du Sud, le Souss, l’Anti-Atlas et le sud du Haut Atlas.
– Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.
– Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de Phosphates, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 18/25°c ailleurs.
– Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental, l’ouest de la Méditerranée et les provinces sahariennes et peu variable ailleurs.
– Mer belle sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée au nord de Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.
S.L.