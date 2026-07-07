Matchs des Lions de l’Atlas: vers un renforcement des contrôles dans les cafés ?

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Le député Abderrahmane Rebbah a appelé le ministère de l’Industrie et du Commerce à activer les commissions de contrôle des prix afin de lutter contre les hausses arbitraires pratiquées par certains cafés lors des matchs de la sélection nationale engagée en Coupe du monde. Cette demande a été formulée dans le cadre d’une question écrite adressée au ministre Ryad Mezzour.

Le membre du groupe RNIste à la Chambre des représentants a dénoncé l’exploitation, par certains cafés, de l’engouement des Marocains pour les matchs des Lions de l’Atlas, qualifiant ces pratiques d’« immorales et illégales ».

Selon le parlementaire, plusieurs établissements ont imposé des tarifs « exorbitants et injustifiés ». Certains auraient même contraint les clients à acheter des tickets prépayés ou à payer des consommations supplémentaires obligatoires. Il estime que ces pratiques constituent une violation flagrante de la législation en vigueur en matière de liberté des prix et de la concurrence, ainsi que des dispositions relatives à la protection du consommateur.

Abderrahmane Rebbah a également souligné que plusieurs cafés continuent de porter atteinte aux droits des consommateurs marocains. Selon lui, la répétition de ces pratiques illégales à l’occasion de chaque grande compétition de football impliquant les Lions de l’Atlas s’explique principalement par l’absence d’un suivi rigoureux à l’encontre de ceux qui profitent de l’engouement populaire pour imposer une logique de cupidité et de profit rapide.

Le député a ainsi interrogé le ministère sur les mesures urgentes qu’il compte prendre, en coordination avec les commissions provinciales mixtes, afin d’intensifier les opérations de contrôle sur le terrain dans les cafés et de garantir le respect des prix affichés. Il a également demandé quelles mesures dissuasives et sanctions légales seront appliquées à l’encontre des propriétaires de cafés reconnus coupables de telles pratiques abusives envers les consommateurs marocains.

H.M.