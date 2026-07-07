Casablanca : une voiture percute une tente funéraire et fait 10 blessées

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier de Moulay Rachid, à Casablanca, lorsqu’une voiture a violemment percuté une tente dressée pour une cérémonie de condoléances.

Selon les informations recueillies par Le Site Info, l’accident a fait dix blessées, toutes des femmes qui se trouvaient à l’intérieur de la tente au moment des faits. Les victimes ont subi des blessures de gravité variable.

D’après nos sources, le conducteur du véhicule se trouvait dans un état anormal lorsqu’il a soudainement perdu le contrôle de sa voiture, qui a fini sa course dans la tente funéraire.

Face à la gravité de cet accident, les autorités locales et les services de sécurité ont rapidement ouvert une enquête. Celle-ci devra faire toute la lumière sur les circonstances exactes du drame et permettre d’établir les responsabilités du conducteur impliqué.

D.Y