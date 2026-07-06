Munir El Haddadi vers la Botola ?

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L’Ittihad de Tanger s’apprêterait à frapper un grand coup sur le marché des transferts au Maroc. Le club serait proche de trouver un accord avec l’ancien international marocain Munir El Haddadi, ancien joueur du FC Barcelone et de Séville FC, dans ce qui pourrait constituer l’un des transferts les plus retentissants de la Botola cet été.

Selon Africafoot, l’IRT serait tout proche de finaliser l’arrivée d’El Haddadi, précisant que les négociations auraient atteint un stade avancé.

La même source précise qu’un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties et qu’il ne resterait plus que quelques démarches administratives et financières à finaliser avant l’annonce officielle du transfert, sauf retournement de situation de dernière minute.

Le rapport indique également que Munir El Haddadi a quitté l’Iran en raison de l’instabilité sécuritaire dans la région, préférant poursuivre sa carrière dans un environnement plus stable.

Si l’opération venait à se concrétiser, Munir El Haddadi découvrirait pour la première fois la Botola à l’âge de 30 ans. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 1,5 million d’euros, selon Transfermarkt.

H.M.