Cinq nouvelles plages marocaines obtiennent le label Pavillon Bleu

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement (FM6E), présidée par la Princesse Lalla Hasnaa, annonce l’attribution du label international Pavillon Bleu à 38 sites au Maroc au titre de la saison estivale 2026, établissant ainsi un nouveau record national.

Ainsi, le palmarès 2026 comprend 33 plages, 4 ports de plaisance et marinas et un lac naturel de montagne, indique la FM6E dans un communiqué, ajoutant qu’avec 38 sites labellisés, dont cinq nouvelles plages, le Maroc confirme sa position de leader régional du Pavillon Bleu et poursuit la consolidation d’un modèle de gestion durable du littoral fondé sur l’engagement des territoires et la mobilisation de l’ensemble des partenaires.

L’ensemble des plages labellisées s’inscrit dans le cadre du programme « Plages Propres », piloté depuis plus de vingt-cinq ans par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, précise le communiqué.

Ce programme mobilise les collectivités territoriales, les partenaires économiques, les associations locales ainsi que les institutions publiques concernées, notamment le ministère de l’Intérieur, à travers la Direction générale des Collectivités territoriales et la Direction générale de la Protection civile, le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution relevant du Département du Développement durable, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que la Direction des Ports et du Domaine public maritime relevant du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Les 28 plages labellisées en 2025 ont toutes renouvelé leur Pavillon Bleu en 2026, témoignant de la pérennité des efforts engagés par les collectivités territoriales, les partenaires économiques et les associations locales pour maintenir les standards élevés du label, selon la même source.

Par ailleurs, l’édition 2026 est également marquée par l’intégration de cinq nouvelles plages au réseau Pavillon Bleu, à savoir Oualidia Grande Plage (Province de Sidi Bennour), Tamaris II (Province de Nouaceur), Contrebandiers (Préfecture de Skhirate-Témara), Sable d’Or (Préfecture de Skhirate-Témara), Amsa (Province de Tétouan).

Ces nouvelles labellisations traduisent l’engagement croissant des territoires en faveur de la qualité environnementale, de la sécurité des usagers, de l’éducation à l’environnement et de la gestion durable des espaces de baignade, relève le communiqué.

Au total, 55 candidatures ont été soumises cette année, illustrant l’intérêt grandissant des communes littorales et des gestionnaires de sites pour ce label internationalement reconnu, qui contribue à renforcer l’attractivité touristique durable des territoires tout en promouvant une gouvernance environnementale exemplaire, précise-t-on.

S’agissant des exigences, le Pavillon Bleu est attribué sur la base de quatre grandes familles de critères, notamment la qualité des eaux de baignade, l’information, l’éducation et la sensibilisation à l’environnement, l’hygiène et la sécurité, l’aménagement et la gestion durable des sites, fait savoir la Fondation, ajoutant que des contrôles inopinés sont réalisés tout au long de la saison estivale afin de vérifier le respect continu de ces critères.

Conduit par la FM6E depuis 1999, le label Pavillon Bleu constitue l’une des expressions les plus abouties du programme national « Plages Propres ». Au-delà de l’amélioration de la qualité des espaces de baignade, ce programme promeut une approche intégrée de gestion durable du littoral fondée sur la préservation de l’environnement, l’éducation des citoyens, l’amélioration des services aux usagers et la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux.

Le nouveau record de 38 sites labellisés en 2026 témoigne de la montée en puissance du Pavillon Bleu au Maroc et de l’ambition collective de poursuivre, année après année, l’élargissement du réseau national des sites exemplaires en matière de gestion durable du littoral, au service de la préservation de l’environnement et de l’attractivité durable des territoires côtiers.

S.L.