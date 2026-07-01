Essence et Gasoil: nouvelle baisse des prix des carburants au Maroc

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Les prix des carburants ont enregistré une légère baisse au Maroc ce mercredi 1er juillet.

Selon une source de Le Site info, le prix du gasoil a diminué de 0,46 dirham par litre, tandis que celui de l’essence a reculé de 0,97 dirham par litre.

La même source explique que les prix ont baissé suite au recul des cours du pétrole sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, a une nouvelle fois appelé à l’abandon de la libéralisation des prix des carburants. Il plaide pour leur réintégration dans la liste des produits dont les prix sont réglementés, selon une formule de calcul garantissant les intérêts de toutes les parties concernées et tenant compte du faible pouvoir d’achat d’une grande partie des Marocains.

H.M.