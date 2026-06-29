Les prix des tomates refusent de baisser, les Marocains en colère

Les prix des tomates continuent de grimper dans plusieurs marchés du Maroc, ce qui a suscité une vague de mécontentement parmi les consommateurs.

Comme constaté par Le Site info, le prix des tomates a atteint 5 dirhams le kilo, un niveau jugé élevé par de nombreux citoyens par rapport aux périodes précédentes.

Interrogé par Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que les prix des tomates sont particulièrement élevés, sans que les véritables raisons de cette hausse ne soient clairement identifiées. Une situation qui pèse lourdement sur le budget des ménages.

Concernant une éventuelle baisse des prix dans les prochaines semaines, le professionnel estime qu’il est difficile de faire des prévisions, les prix des légumes, et notamment ceux des tomates, étant soumis à d’importantes fluctuations.

Des professionnels avaient déjà expliqué à Le Site info que cette hausse s’explique principalement par les exportations des tomates, l’un des produits les plus consommés au Maroc.

H.M.