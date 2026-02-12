Marjane inaugure son premier hypermarché à Ouarzazate

Marjane Group annonce l’ouverture de son 44e hypermarché, 1e dans la ville de Ouarzazate,

« L’ouverture de notre hypermarché à Ouarzazate traduit l’engagement durable de Marjane Group en faveur du développement local, à travers un investissement de 130 millions de dirhams. Notre priorité est d’offrir aux habitants de Ouarzazate une expérience d’achat moderne, de proximité, avec une attention particulière portée à la qualité et l’accessibilité des produits ainsi qu’à un service client aux standards les plus exigeants. » déclare Mhamed Chlyeh, Directeur Général de Marjane.

Situé en plein centre-ville, cet hypermarché de nouvelle génération dispose d’un parking dédié de 200 places et d’horaires adaptés aux habitudes des habitants.

Une implantation à portée stratégique et territoriale

L’implantation à Ouarzazate répond à la volonté de Marjane Group d’accompagner le développement de villes à fort potentiel régional, économique et touristique. À travers cette ouverture, le groupe réaffirme son ambition de servir les clients sur l’ensemble du territoire national, avec un même niveau d’exigence en matière de qualité de service et d’expérience client.

Impact économique et emploi local

Marjane Ouarzazate permettra la création d’environ 200 emplois directs et indirects, avec une priorité accordée au recrutement local, contribuant ainsi à l’insertion professionnelle et à la dynamique économique de la région.

Les équipes bénéficient d’un accompagnement structuré et de programmes de formation axés sur la qualité, la sécurité et le service client, s’appuyant notamment sur Marjane Academy, le centre de formation d’excellence du groupe.

Offre de proximité et soutien aux filières locales

Le nouvel hypermarché propose une large variété de produits, notamment sur l’électroménager, l’habillement et l’art de la table, des prix compétitifs, des produits frais de qualité FILIERE M et une expérience d’achat pensée pour répondre aux attentes des clients de Ouarzazate, tout en contribuant à l’amélioration de leur pouvoir d’achat.

Une place importante est accordée aux produits locaux, aux coopératives et aux fournisseurs régionaux, dans une logique de soutien à l’économie territoriale et de valorisation des savoir-faire locaux.

Engagements environnementaux et responsabilité sociétale

Conçu selon un nouveau concept Marjane, le magasin intègre les standards modernes du groupe et s’inscrit dans sa stratégie de développement durable et d’efficacité énergétique. Le site est aligné sur les engagements environnementaux du groupe, notamment en matière de sécurité alimentaire, à travers des standards internationaux et des audits externes.

Il est par ailleurs prévu que le magasin de Ouarzazate soit alimenté en énergie solaire, dans la continuité de la stratégie énergie propre de Marjane Group.

À propos de Marjane Group

Acteur historique de la grande distribution moderne au Maroc depuis 1990, Marjane Group diversifie ses activités autour d’une vision intégrée du commerce, du loisir et de la culture. En réinventant ses modèles, le groupe affirme son rôle dans la création de véritables hubs urbains au service des dynamiques économiques et sociales du pays.

Avec plus de 14 000 collaborateurs, un réseau de plus de 200 points de vente dans plus de 40 villes, plus de 500 000 m² de surface commerciale – 6 malls, 45 galeries dont 15 Galeries et Parcs d’Activités Commerciales —, Marjane Group accueille chaque année plus de 100 millions de visiteurs confirmant son rôle de catalyseur de transformation urbaine et acteur de la vie quotidienne des Marocains.