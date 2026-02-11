Intempéries au Maroc: ouverture de 124 sur 168 tronçons routiers endommagés

Par LeSiteinfo avec MAP

Les efforts déployés ont permis la réouverture à la circulation de 124 tronçons routiers sur un total de 168, endommagés suite aux mauvaises conditions météorologiques, tandis que 44 tronçons demeurent encore coupés à ce jour, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Intervenant lors du point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, Baraka a précisé que les régions touchées concernent Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Souss-Massa, Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et l’Oriental.

Les coupures de routes sont principalement dues à la montée du niveau des eaux (119 tronçons), aux éboulements rocheux et glissements de terrain (49 tronçons), ainsi qu’à l’effondrement de plusieurs ouvrages d’art, notamment en milieu rural, a-t-il relevé, notant qu’un bilan exhaustif des dégâts sera établi d’ici vendredi.

Afin de remédier à cette situation, le ministre a souligné que de nombreuses interventions d’urgence ont été menées pour rouvrir les axes concernés, désenclaver les zones touchées et garantir la sécurité de la circulation dans les plus brefs délais, ajoutant que des études seront engagées en vue de la reconstruction de ces tronçons endommagés.

Baraka a également fait état de la mobilisation de 390 engins dans les zones affectées, notamment des camions, niveleuses, chargeuses, pelles mécaniques et bulldozers, ainsi que de 572 ingénieurs, techniciens et conducteurs d’engins, outre le recours à des entreprises spécialisées pour appuyer ces efforts.

S.L.