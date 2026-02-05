Pénurie de carburants dans plusieurs stations-service au Maroc : ce que l’on sait

De nombreux Marocains ont été surpris, ces deux derniers jours, par une pénurie d’essence et de gasoil dans plusieurs stations-service.

Contacté par Le Site info, Houssine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national des industries du pétrole et du gaz, a indiqué que la pénurie d’essence et de gasoil observée dans certaines stations concerne Casablanca et d’autres villes du Royaume.

Il a expliqué que cette rareté des carburants est principalement due aux mauvaises conditions météorologiques, qui ont empêché les navires transportant les hydrocarbures de quitter leurs ports en direction du Maroc. Et d’ajouter que les quantités actuellement distribuées aux stations proviennent des stocks disponibles depuis un certain temps.

El Yamani a d’ailleurs mis en garde contre l’épuisement des stocks de carburants dans plusieurs stations, rappelant le rôle majeur que jouait La Samir, à Mohammedia, dans l’approvisionnement du marché national en hydrocarbures. Une situation sur laquelle le Syndicat national des industries du pétrole et du gaz avait déjà alerté à plusieurs reprises.

Le syndicaliste a également évoqué des dysfonctionnements structurels dans certains ports marocains, dont les capacités n’ont pas été renforcées pour faire face à de telles conditions exceptionnelles et pallier le déficit en carburants.

Concernant les prix des carburants, il a indiqué que le prix du gasoil s’élève actuellement à environ 10,30 dirhams le litre, après une hausse de 35 centimes au début du mois de février, tandis que le prix de l’essence a atteint environ 12 dirhams le litre, suite à une augmentation de 11 centimes.

Y.C (avec N.M.)