Ligue des champions: le programme complet des barrages (Aller)

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris SG, tenant du titre, affrontera Monaco en barrages de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, selon les résultats du tirage au sort effectué vendredi.

Le match aller se déroulera le 17 février au stade Louis-II, alors que le retour aura lieu le 25 février au Parc des Princes.

Les autres matches des barrages opposeront le Real Madrid au Benfica, le FK Bodo (Norvège) à l’Inter Milan, le Borussia Dortmund à l’Atalanta, l’Olympiacos à Leverkusen, Galatasaray à la Juventus, Bruges à l’Atlético et Qarabag à Newcastle.

Voici la programmation des matches aller des barrages:

Mardi 17/02 : Galatasaray – Juventus

Mardi 17/02 : Monaco – Paris Saint-Germain

Mardi 17/02 : Borussia Dortmund – Atalanta

Mardi 17/02 : Benfica – Real Madrid

Mercredi 18/02 : Qarabag – Newcastle

Mercredi 18/02 : Club Bruges – Atlético

Mercredi 18/02 : Bodo/Glimt – Inter

Mercredi 18/02 : Olympiacos – Bayer Leverkusen

La programmation des matches retour des barrages:

Mardi 24/02 : Atlético – Club Bruges

Mardi 24/02 : Bayer Leverkusen – Olympiacos

Mardi 24/02 : Inter – Bodo/Glimt

Mardi 24/02 : Newcastle – Qarabağ

Mercredi 25/02 : Atalanta – Borussia Dortmund

Mercredi 25/02 : Juventus – Galatasaray

Mercredi 25/02 : Paris Saint-Germain – Monaco

Mercredi 25/02 : Real Madrid – Benfica

S.L.