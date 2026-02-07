Ligue des champions: le programme complet des barrages (Aller)
Le Paris SG, tenant du titre, affrontera Monaco en barrages de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, selon les résultats du tirage au sort effectué vendredi.
Le match aller se déroulera le 17 février au stade Louis-II, alors que le retour aura lieu le 25 février au Parc des Princes.
Les autres matches des barrages opposeront le Real Madrid au Benfica, le FK Bodo (Norvège) à l’Inter Milan, le Borussia Dortmund à l’Atalanta, l’Olympiacos à Leverkusen, Galatasaray à la Juventus, Bruges à l’Atlético et Qarabag à Newcastle.
Voici la programmation des matches aller des barrages:
Mardi 17/02 : Galatasaray – Juventus
Mardi 17/02 : Monaco – Paris Saint-Germain
Mardi 17/02 : Borussia Dortmund – Atalanta
Mardi 17/02 : Benfica – Real Madrid
Mercredi 18/02 : Qarabag – Newcastle
Mercredi 18/02 : Club Bruges – Atlético
Mercredi 18/02 : Bodo/Glimt – Inter
Mercredi 18/02 : Olympiacos – Bayer Leverkusen
La programmation des matches retour des barrages:
Mardi 24/02 : Atlético – Club Bruges
Mardi 24/02 : Bayer Leverkusen – Olympiacos
Mardi 24/02 : Inter – Bodo/Glimt
Mardi 24/02 : Newcastle – Qarabağ
Mercredi 25/02 : Atalanta – Borussia Dortmund
Mercredi 25/02 : Juventus – Galatasaray
Mercredi 25/02 : Paris Saint-Germain – Monaco
Mercredi 25/02 : Real Madrid – Benfica
S.L.