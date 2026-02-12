Maroc : les avocats reprennent leurs activités dans les tribunaux

L’Association des barreaux du Maroc a annoncé la reprise des services professionnels dans l’ensemble des tribunaux du Royaume à partir du lundi 16 février 2026. Cette décision a été rendue publique à travers un communiqué publié à l’issue de la réunion ouverte de son bureau, tenue ce mercredi.

Le mouvement de contestation des avocats avait débuté le 17 janvier 2026, en réaction au projet de réforme préparé par Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice. Les avocats estiment que le texte touche directement à l’indépendance de leur profession et ne garantit pas les conditions nécessaires pour qu’ils puissent continuer à jouer pleinement leur rôle dans la défense des droits et des libertés.

En effet ,adopté début janvier 2026 par le Conseil de gouvernement, le projet de loi n° 66.23 comprend plusieurs dispositions relatives notamment à la discipline, à la formation ainsi qu’à l’organisation interne des barreaux, suscitant de fortes inquiétudes au sein de la profession.

Lors de la rencontre avec le Chef du gouvernement Aziz Akhanouch, le bureau de l’association a salué l’initiative des autorités, notamment la proposition de mettre en place une commission mixte, placée sous la supervision de la présidence du gouvernement, avec la participation directe de l’Association des barreaux.

Cette démarche vise à instaurer un dialogue qualifié de « responsable et participatif » autour du projet de loi, afin de préserver les principes fondamentaux de la profession d’avocat et de garantir la continuité de son rôle sociétal.

L’association a également exprimé sa satisfaction suite à l’engagement du Chef du gouvernement de ne pas transmettre le projet de loi au Parlement avant l’achèvement des travaux de cette commission conjointe.

Cette position est perçue comme un geste d’apaisement dans un contexte de tensions, alors que les avocats réclament une réforme concertée et respectueuse de leur autonomie.