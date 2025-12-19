Atacadão s’implante à Ouarzazate et renforce sa présence dans le Sud

Atacadão poursuit son expansion dans les provinces du Sud avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Ouarzazate, une étape supplémentaire dans le développement de son réseau au Maroc et dans le renforcement de sa stratégie de proximité dans les régions.

Implanté sur une superﬁcie totale de 34 140 m², le nouveau site comprend une surface de vente de 4 413,37 m², une réserve de 1 000 m², ainsi qu’un parking de 232 places. Ce projet a mobilisé un investissement de 76 millions de dirhams et a permis la création de 100 emplois directs et 100 emplois indirects, contribuant ainsi au dynamisme économique de la région.

Cette nouvelle implantation intervient quelques semaines après l’ouverture des premiers magasins Atacadão à Laâyoune et Guelmim, renforçant l’ancrage de l’enseigne dans le Sud du Maroc et son engagement à accompagner la croissance et la vitalité économique des régions.

Le modèle Cash & Carry : une oﬀre large et accessible pour tous

Atacadão fonde son succès sur un modèle cash & carry qui répond aux besoins des

professionnels (épiciers, cafés, restaurants, hôtels…) comme des particuliers.

Ce modèle permet :

un libre-service sur de grandes surfaces, l’achat à l’unité ou en gros, des prix dégressifs

selon les quantités, et une oﬀre vaste et compétitive sur plusieurs milliers de références.

Grâce à des prix harmonisés à l’échelle nationale et sans répercussion des surcoûts logistiques, Atacadão contribue à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens et à accompagner les acteurs économiques locaux dans leur développement quotidien.

À propos d’Atacadão

Atacadão est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de la distribution moderne au Maroc. Présente dans 22 villes avec 23 magasins, l’enseigne propose un assortiment de plus de 7 000 références sur une surface totale de vente dépassant 70 000 m².

Elle est également un partenaire essentiel pour plus de 45 000 épiciers à travers le pays. Plus d’informations sur : www.atacadaomaroc.ma