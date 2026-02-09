Coupe Davis: le moment où Nicolas Mejia a nargué le public marocain (VIDEO)

La rencontre de Coupe Davis entre le Maroc et la Colombie s’est terminée dans une atmosphère tendue. Après la victoire de la Colombie (3-1), des gestes et provocations ont été adressés par certains membres du camp colombien en direction du public marocain, ce qui a rapidement fait monter la tension dans les tribunes.

Une partie des spectateurs a alors réagi en jetant des bouteilles d’eau sur le court central de l’USM, obligeant les organisateurs et les officiels à intervenir pour calmer la situation et sécuriser les lieux.

« Pour les gens qui disent que j’ai mal célébré… ils n’ont aucune idée de ce qui se passait sur le terrain ni de ce qu’on me criait pendant tout le match, à moi, à l’équipe et à ma famille. Très fier de mon équipe et d’être Colombien », a écrit Nicolas Mejia sur son compte Instagram.

Reda Bennani a également réagi à une publication sur le compte Instagram Court Chaos : « Avant de parler, tu dois connaître le contexte. Tu ne peux pas manquer de respect aux gens chez eux et attendre qu’ils réagissent correctement. Le respect passe avant tout », déclare le numéro 1 marocain.

À noter qu’en fin de rencontre, le clan colombien avait provoqué Reda Bennani, qui s’est plaint auprès de l’arbitre, tandis que Nicolas Mejia avait demandé au clan marocain de se taire par un geste provocateur… ce qui avait fait réagir Hicham Arazi, le capitaine du Maroc.

Ces incidents ont quelque peu terni l’image d’une confrontation qui, sur le plan sportif, avait pourtant offert des échanges disputés et un bel engagement des deux équipes.