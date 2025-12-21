Importantes chutes de neige sur l’axe Marrakech–Ouarzazate (VIDEO)

La route nationale reliant Marrakech à Ouarzazate s’est transformée, samedi, en un véritable tableau blanc à la suite d’importantes chutes de neige ayant touché la région.

Selon les images recueillies par la caméra du Site Info, la neige a entièrement recouvert les bords de routes et les arbres ce qui a incité les usagers de la route à redoubler de prudence afin d’éviter les risques de glissade.

Par ailleurs, la Direction générale de la météorologie prévoit, pour ce dimanche, des conditions météorologiques marquées par des pluies ou des averses parfois orageuses localement importantes dans les régions de Tanger, du Loukkos, du Rif et du Gharb.

Des chutes de neige sont également attendues sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif ainsi que sur les hauts plateaux de l’Oriental dépassant les 1.800 mètres d’altitude.

Le temps sera généralement nuageux avec des pluies éparses sur les plaines du nord et du centre, le Haut et le Moyen Atlas et leurs versants ouest, le Saïss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, la façade méditerranéenne ainsi que la région orientale.