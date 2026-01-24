Intempéries : la route Ouarzazate-Marrakech coupée au col de Tichka

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la province de Ouarzazate, hier vendredi, ont provoqué la coupure de plusieurs axes routiers, notamment la route nationale reliant Ouarzazate à Marrakech, au niveau du col de Tichka.

Selon une source de Site Info, des éboulements rocheux ainsi que des crues soudaines ont largement contribué à l’interruption de la circulation, entraînant de fortes perturbations du trafic.

Cette zone, et plus particulièrement la route nationale n°9, connaît presque quotidiennement des perturbations durant cette période, en raison des chutes de pierres et des coupures répétées de la route.

La même source précise que les autorités compétentes et les éléments de la Gendarmerie royale se sont rendus sur place afin de faciliter la circulation.

Les habitants de la région ont, de leur côté, appelé les responsables à intervenir en urgence pour réaliser une expertise des tronçons routiers menacés par des éboulements rocheux.