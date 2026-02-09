Mondial 2026: des surprises attendues dans la liste des Lions de l’Atlas

La Coupe du monde 2026 est désormais la prochaine mission de Walid Regragui, après la fin de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputée en janvier dernier, qui s’est soldée par une déception, malgré une qualification en finale sans parvenir à décrocher le titre.

Selon une source de Le Site info, la prochaine liste des Lions de l’Atlas pour le Mondial connaîtra plusieurs changements.

«La dernière édition de la CAN a poussé Walid Regragui à revoir certaines de ses convictions. Le sélectionneur national aurait ainsi décidé de s’intéresser à de nouveaux joueurs et à ne pas en convoquer certains ayant pris part à la Coupe d’Afrique», apprend-t-on.

Notre souligne également que Regragui pourrait surprendre les supporters en convoquant des joueurs U20. «Le coach devrait prendre en compte les récents mouvements du mercato hivernal, notamment le transfert de Yasser Zbiri au Stade Rennais, en France», précise-t-on.

A noter que le prochain rassemblement des Lions est prévu au mois de mars, à l’occasion de deux matchs amicaux en marge des préparatifs pour la Coupe du monde 2026.

H.M.