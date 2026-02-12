Le Maroc élu au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a pris part ce mercredi 11 février à Addis-Abeba à la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, marquée par l’élection du Maroc au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’organisation panafricaine.

Le Royaume a été élu dès le premier tour pour un mandat de deux ans, obtenant 34 voix, soit plus des deux tiers des suffrages exprimés, confirmant ainsi la confiance des États membres dans l’engagement marocain en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique.

Cette session se tient en prélude au 39ᵉ Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, prévu les 14 et 15 février 2026 dans la capitale éthiopienne.

Le Conseil de paix et de sécurité constitue l’un des principaux organes décisionnels de l’Union africaine. Il est chargé de la prévention des conflits, de la gestion des crises et du maintien de la paix sur le continent.

L’élection du Maroc à cette instance stratégique illustre le rôle croissant du Royaume dans les efforts africains visant à promouvoir la sécurité collective, le dialogue et la coopération régionale.

Par ailleurs , soulignons que depuis son retour au sein de l’Union africaine, le Maroc a renforcé son influence et occupe une place de plus en plus importante dans les décisions et initiatives de l’UA.

