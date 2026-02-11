Intempéries à Tétouan: réouverture des routes endommagées

Par LeSiteinfo avec MAP

La mobilisation soutenue et continue des services techniques de la province de Tétouan, ainsi que des autres services publics, a permis la réouverture rapide à la circulation des axes routiers endommagés par les mauvaises conditions météorologiques.

Les services de la province ont réussi à rétablir la situation à la normale, à la suite de la hausse du niveau des oueds dans la province ces derniers jours, grâce à des interventions de terrain mobilisant divers moyens logistiques et humains, dans le cadre d’une approche proactive fondée sur la vigilance, la rapidité d’intervention et une coordination rigoureuse.

La province de Tétouan a enregistré, au cours des derniers jours, de fortes précipitations ayant entrainé la montée des eaux de plusieurs oueds et cours d’eau, provoquant des inondations localisées et des glissements de terrain, ainsi que des perturbations temporaires de la circulation sur certains axes routiers et pistes rurales.

L’efficacité et la rapidité d’intervention des autorités provinciales et des différents services extérieurs concernés ont contribué à limiter les effets négatifs de ces aléas climatiques et à rétablir la circulation sur la majorité des tronçons routiers touchés.

Ces efforts ont permis de rouvrir plus de 77 axes routiers dans la province, après l’évacuation des dépôts laissés par les oueds et la réhabilitation des routes.

À cet égard, les autorités provinciales ont mobilisé un important parc d’engins et de matériels lourds, notamment des camions, des bulldozers et des équipements de pompage des eaux, afin d’évacuer la boue, de rouvrir les voies endommagées et de rétablir la circulation normale sur plusieurs tronçons et pistes ayant connu des interruptions temporaires.

Parmi les interventions les plus marquantes dans ce cadre figure la remise en service rapide du pont de l’oued Chakour, dans la commune de Sahtryine, endommagé par la montée des eaux, qui avait isolé les deux accès du pont par rapport au lit central de l’oued.

Grâce à des interventions rapides sur le terrain, la chaussée a été remise à niveau avec le tablier du pont et celui-ci a été rouvert, permettant à plus de 500 familles de retrouver l’axe névralgique reliant ce village au reste de la province.

À cette occasion, le chef du service de l’équipement à la province de Tétouan, Mohamed Bousmaha, a indiqué que, durant les fortes pluies qu’a connues la province au cours des dix derniers jours, plusieurs perturbations et coupures de routes ont été enregistrées, notamment sur certaines pistes rurales, soulignant que la situation a été rétablie sur la majorité des axes.

Bousmaha a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que la réouverture du pont de l’oued Chakour illustre la mobilisation continue et l’approche d’intervention d’urgence adoptées par les services de la province de Tétouan pour rétablir la situation normale de l’ensemble des infrastructures névralgiques après cet épisode climatique exceptionnel, dans le souci de préserver la sécurité des citoyens et d’assurer le déroulement normal de la vie publique.

De leur côté, plusieurs habitants de la région ont exprimé leur appréciation pour la réaction positive et efficace des autorités provinciales, afin de mettre fin à l’isolement provoqué par les intempéries.

