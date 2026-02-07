Hausse des prix des viandes rouges à approche du mois de Ramadan

Hanan Atrakin, députée du groupe PAM, a adressé une question écrite à Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, au sujet de la hausse vertigineuse des prix des viandes rouges et de son impact sur le pouvoir d’achat des Marocains à l’approche du mois de Ramadan.

La députée a interrogé le ministre sur les véritables causes de l’augmentation continue des prix des viandes rouges, notamment à l’approche du mois sacré, ainsi que sur l’efficacité des mesures prises par son département pour réguler le marché et protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Hanan Atrakin a également appelé le ministre à expliquer la poursuite de la flambée des prix, malgré les programmes de soutien aux éleveurs et les opérations d’importation du cheptel. Elle s’est par ailleurs interrogée sur les mesures urgentes et concrètes que le ministère de l’Agriculture compte mettre en œuvre afin de freiner cette hausse et de garantir la disponibilité des viandes rouges à des prix abordables durant le mois de Ramadan.

H.M.