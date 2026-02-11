Météo au Maroc: rafales de vent ce jeudi 12 février

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 12 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps passagèrement nuageux sur l’extrême Nord-Ouest avec gouttes de pluie éparse.

– Nuages bas denses avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques Nord, le Saïs, le Moyen Atlas, le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes durant la matinée et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, l’Est de la Méditerranée et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas, de 05/11°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/20°C sur les provinces sahariennes, le Sud-est, la vallée de Moulouya et Chiadma, et de 11/16°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le Sud-Est, l’Atlas, le Sud du pays et près des côtes Nord et Centre.

– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Cap Ghir, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Laâyoune et agitée à forte ailleurs.

S.L.