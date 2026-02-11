Intempéries: reprise des cours à Chefchaouen

Par LeSiteinfo avec MAP

Depuis 8 heures ce mercredi, les élèves de Chefchaouen ont regagné leurs salles de classe, après plusieurs jours de suspension exceptionnelle des cours en raison des mauvaises conditions météorologiques.

La décision de reprendre les cours à Chefchaouen, dans les établissements publics et privés, a été prise conformément aux directives de la cellule provinciale de veille et en coordination avec les autorités locales, suite à l’amélioration notable des conditions météorologiques.

En milieu rural, la reprise s’est faite de manière partielle, conformément à un ensemble de mesures visant à placer la sécurité des élèves et du personnel éducatif au premier plan.

Au lycée collégial « Loubar », les salles de classe ont retrouvé leur occupation habituelle, dans une dynamique d’échanges pédagogiques entre enseignants et élèves, afin de rattraper le temps scolaire perdu depuis le 2 février, période pendant laquelle la ville a enregistré de fortes pluies et des vents violents.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du lycée collégial « Loubar », Mohamed Dakak, a souligné que les cours ont repris normalement au sein de l’établissement, tous les élèves étant présents, à l’exception de ceux résidant dans des villages voisins dont l’accès a été interrompu en raison des dégâts subis par les routes, précisant que ces élèves devraient rejoindre l’école dès demain après la réouverture de ces voies à la circulation.

Il a ajouté que, pendant la période de suspension, la plateforme numérique d’enseignement à distance a été activée, permettant aux élèves de suivre leurs cours normalement, tout en précisant que, conformément aux instructions de la Direction provinciale de l’Éducation nationale, un calendrier a été mis en place pour organiser des séances de soutien afin de compenser les heures perdues.

En milieu rural, la Direction provinciale de l’Éducation nationale à Chefchaouen a décidé de reprendre normalement les cours dans les établissements scolaires situés dans les centres des communes territoriales, où les élèves n’ont pas besoin d’utiliser les transports scolaires.

En revanche, pour les établissements dont l’accès demeure difficile en raison de la coupure des routes et des pistes, ou pour d’autres motifs liés à la sécurité des élèves, ainsi que du personnel éducatif et administratif, les cours restent suspendus, en coordination avec les autorités locales et les associations de parents d’élèves.

Il est à noter que les Directions provinciales de l’Éducation nationale relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont décidé la reprise des cours en présentiel à partir de mardi ou mercredi, dans les établissements publics et privés, à l’exception de cas particuliers, tels que les établissements situés dans la commune de Ksar El Kébir ou dans certaines localités touchées par les intempéries.

S.L.