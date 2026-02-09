CAN 2025 : la CAF convoque une réunion d’urgence après le retrait du Sénégal

La commission exécutive de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de tenir une réunion d’urgence afin d’examiner le retrait de la sélection sénégalaise lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Selon des sources médiatiques, cette réunion de la commission exécutive de la CAF se tiendra vendredi prochain à Dar Es Salaam, en Tanzanie. Elle aura pour objectif d’examiner les règlements organisationnels ainsi que les sanctions applicables aux clubs et aux sélections qui se retirent des compétitions.

Les mêmes sources indiquent que cette réunion, demandée par le président de la CAF, Patrice Motsepe, vise à mettre en place un cadre réglementaire strict destiné à protéger le jeu et les compétitions contre les cas de retrait qui portent atteinte à l’image du football africain.

Cette initiative de la CAF intervient à la suite du retrait du Sénégal lors de la finale de la CAN 2025.