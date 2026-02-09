Banques : les dépôts affichent une hausse annuelle de plus de 7%

Par LeSiteinfo avec MAP

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.367,7 milliards de dirhams (MMDH), en hausse annuelle de 7,5%, ressort-il du tableau de bord « Crédits – Dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM) du mois de décembre 2025.

Les dépôts des ménages ont enregistré, d’une année à l’autre, une hausse de 5,9% pour s’établir à 978,7 MMDH dont 222,8 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), précise la Banque Centrale.

Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 260,5 MMDH, soit une progression annuelle de 10%.

BAM fait aussi savoir que les taux de rémunération des dépôts à terme ont marqué, d’un mois à l’autre, des hausses de 22 points de base (pbs) pour ceux à 6 mois et de 4 pbs pour ceux à 12 mois s’établissant respectivement à 2,53% et à 2,64% à fin décembre 2025.

Le taux minimum de rémunération des comptes d’épargne a été fixé à 1,61% pour le premier semestre 2026, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre précédent.

S.L