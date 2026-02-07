Intempéries à Kénitra: la mobilisation se poursuit pour héberger les citoyens affectés

Par LeSiteinfo avec MAP

Les opérations d’hébergement des citoyens affectés par les perturbations climatiques que connaissent plusieurs régions de la province de Kénitra se sont poursuivies, vendredi, sous la supervision des autorités locales et en coordination avec les éléments des Forces Armées Royales (FAR), de la Gendarmerie Royale et des services de la Protection civile.

Ainsi, selon les autorités locales, 2.500 familles ont été hébergées jusqu’à ce jour dans un centre d’accueil mis en place au Douar Lahmassis, avec un accompagnement continu des autorités qui veillent à répondre rapidement aux besoins quotidiens de la population.

Malgré les conditions climatiques difficiles, un climat de sérénité et de soulagement règne parmi les familles après leur installation dans les tentes équipées. Cette atmosphère reflète l’ampleur de la mobilisation sur le terrain et la vigilance constante des autorités locales et des différents services concernés pour accompagner les citoyens en cette conjoncture exceptionnelle, que ce soit par la sécurisation des espaces d’hébergement ou par la fourniture de couvertures et de denrées alimentaires.

Dans ce sens, le chef de division des Affaires économiques et de la Coordination à la préfecture de la province de Kénitra, Adil Khattabi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’en application des Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, des tentes, des couvertures ainsi que des aides alimentaires ont été mises à disposition pour venir en aide à la population et garantir la sécurité des citoyens.

De son côté, Abderahmane, l’un des bénéficiaires des opérations d’hébergement, a affirmé que les autorités locales ont mis en place des tentes équipées, des couvertures et des produits alimentaires suffisants, en plus d’assurer la sécurité en permanence au sein des espaces d’accueil, ajoutant que tous les intervenants veillent à satisfaire les besoins de la population.

Pour sa part, Fatna, une octogénaire hébergée avec son mari, a exprimé sa profonde gratitude au Roi Mohammed VI, saluant la mobilisation et la veille en continu des autorités pour garantir la sécurité des citoyens.

Le centre d’hébergement de Douar Lahmassis dispose d’une unité médicale mobile, composée de cadres médicaux et paramédicaux, qui veillent à offrir les premiers soins et à suivre l’état de santé des personnes évacuées.

Par ailleurs, les autorités concernées œuvrent à la préservation du cheptel, qui constitue la principale source de subsistance de la population de la région, à travers la mise en place d’un espace dédié à cet effet.

