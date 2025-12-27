Maroc

Météo Maroc : les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 décembre 2025 - 19:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.

– Kénitra : 33 mm

– El Jadida : 27 mm

– Meknès et Sidi Slimane : 14 mm

– Rabat : 11 mm

– Salé : 09 mm

– Benslimane : 08 mm

– Ifrane : 07 mm

– Mohammedia, Tit Mellil, Safi et Settat : 06 mm

– Casablanca, Essaouira-Port et Larache : 05 mm

– Fès : 04 mm

– Nouaceur : 03 mm

– Béni Mellal, Casa-Port et Chefchaouen : 02 mm

– Al Hoceima, Essaouira-Aéroport, Tan-Tan, Tanger, Taza et Tétouan : 01 mm



