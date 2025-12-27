Maroc
Météo Maroc : les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.
– Kénitra : 33 mm
– El Jadida : 27 mm
– Meknès et Sidi Slimane : 14 mm
– Rabat : 11 mm
– Salé : 09 mm
– Benslimane : 08 mm
– Ifrane : 07 mm
– Mohammedia, Tit Mellil, Safi et Settat : 06 mm
– Casablanca, Essaouira-Port et Larache : 05 mm
– Fès : 04 mm
– Nouaceur : 03 mm
– Béni Mellal, Casa-Port et Chefchaouen : 02 mm
– Al Hoceima, Essaouira-Aéroport, Tan-Tan, Tanger, Taza et Tétouan : 01 mm