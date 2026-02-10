Météo Maroc: temps froid et rafales de vent ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 11 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps assez froid avec gelée locale sur les reliefs de l’Atlas.

– Nuages bas denses avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, le Saiss, le Nord de l’Oriental, le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, l’Oriental et les côtes sud.

– Températures minimales de l’ordre de -03/02°C sur l’Atlas, de 07/10°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 16/18°C sur les provinces sahariennes et de 12/16°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au Sud.

S.L.