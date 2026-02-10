Youssef En-Nesyri inscrit son premier but avec Al-Ittihad

Youssef En-Nesyri a ouvert ce mardi son compteur de buts avec son nouveau club, Al-Ittihad. L’international marocain a ouvert le score pour son club face à Al-Gharafa, en marge de la Ligue des champions d’Asie.

Pour son deuxième match avec Al Ittihad, En-Nesyri a trouvé le chemin des filets après une passe décisive de Muhannad Al-Shanqiti, seulement trois minutes après le coup d’envoi.

L’attaquant marocain a parfaitement contrôlé une balle sur la surface de réparation avant d’ouvrir le score, offrant ainsi l’avantage à son équipe. Ce but confirme la grande forme technique de Youssef En-Nesyri, qui a su déjouer la défense qatarie.

H.M.