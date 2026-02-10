Maroc
Météo Maroc : les hauteurs de pluie relevées au cours des dernières 24 heures
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées au cours des dernières 24 heures par la Direction de la météorologie nationale.
– Taounate : 60
– Ifrane : 50
– Taza : 28
– Chefchaouen : 20
– Ksar El-Kébir : 14
– Fnideq : 12
– Oulmès et Larache : 11
– Tanger-Port : 09
– Asilah : 08
– Tanger et El Jadida : 07
– Tétouan : 05
– Fès et Mdiq : 04
– Sidi Ifni, Khénifra, Sefrou, Meknès et Khouribga : 03
– Martil, Safi et Sidi Kacem : 02
– Tiznit, Settat, Salé, Rabat, Kénitra et Ben Slimane : 01