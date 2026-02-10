Intempéries à Chefchaouen: effondrement de plus de 40 habitations

Plus de 40 habitations se sont effondrées aux douars Achouken et Oulasen, relevant de la commune d’Ounan, dans la province de Chefchaouen, à la suite des fortes précipitations qui ont touché la région.

Une source de Le Site info a indiqué que plusieurs routes ont également été endommagées, rendant les déplacements difficiles et compliquant le désenclavement des habitants sinistrés.

A ce propos, Abdelmajid Aharaz, acteur associatif à Chefchaouen, a appelé, dans une déclaration à Le Site info, les autorités compétentes à intervenir en urgence afin de porter assistance aux populations touchées et de les indemniser pour les pertes subies au niveau de leurs habitations et de leurs biens.

Il a indiqué que l’effondrement de ces maisons intervient alors que les fortes pluies persistent dans le nord du Maroc, soulignant l’urgence de renforcer les mesures préventives et les infrastructures pour faire face, à l’avenir, aux effets des crues et des inondations.

