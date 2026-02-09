Météo Maroc: il va encore pleuvoir ce mardi 10 février

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 10 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps nuageux avec pluies ou averses locales sur le Rif, le Tangérois et Loukkos.

– Temps passagèrement nuageux avec bruines sur les plaines Atlantiques nord et le Saiss.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur le Souss et le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, le Moyen Atlas, l’Oriental et les côtes sud.

– Temps assez froid sur l’Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 07/12°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C près des côtes et de 09/14°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au sud de Laâyoune.

S.L.