Naissance d’un bébé girafe à Mohammedia, une première au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Fait inédit en son genre au Maroc, un bébé girafe vient de voir le jour au parc zoologique « Dream Village » dans la province de Mohammedia.

Selon les responsables du parc, la femelle, née le jeudi 5 février à 11h00, au terme d’une période de gestation de 15 mois, est en bonne santé.

La naissance est une bonne nouvelle pour le zoo qui mise sur la reproduction locale pour réduire la dépendance à l’importation des espèces de l’étranger.

« Nous sommes fiers et ravis de la naissance de cette girafonne, une première au Maroc », a indiqué Mohamed Mgharfaoui, fondateur et PDG du parc zoologique « Dream Village », précisant que les parents du bébé girafe, Sophie (la mère) et Paco (le père), sont originaires d’Italie.

Les équipes vétérinaires du parc zoologique veillent au suivi de l’état de santé de ce bébé girafe pour garantir sa croissance dans les meilleures conditions, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

Cette naissance, a-t-il ajouté, marque une étape importante dans les efforts de « Dream Village » pour la préservation et la conservation de cette espèce animale menacée.

Pour Dr. Afaf Charaf, vétérinaire en faune sauvage au sein du parc zoologique « Green Village », cet événement est une source de fierté pour toutes les équipes du parc. « La naissance de cette girafonne est le résultat d’efforts continus de plusieurs compétences marocaines », s’est-elle félicitée.

Il s’agit, selon elle, d’une étape « très importante et primordiale » pour la conservation des espèces animales, notamment celles menacées d’extinction.

Pour le nom à donner à cette girafonne si spéciale, les propriétaires du parc ont lancé un sondage sur les réseaux sociaux, histoire d’associer le grand public à cet événement inédit.

Situé entre Casablanca et Mohammedia à proximité de la forêt des Cascades, le parc zoologique « Dream Village », qui s’étend sur une superficie de trente hectares, vise à allier le divertissement à l’éducation écologique. Avec un zoo diversifié, un aquaparc et des zones ludiques spécialement conçues pour les enfants, cet espace met en avant un engagement continu envers la durabilité, l’éducation environnementale et le divertissement familial.

S.L.