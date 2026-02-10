Le Roi Mohammed VI adresse un message au nouveau Président portugais

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Antonio José Seguro suite à son élection à la magistrature suprême de la République portugaise.

Dans ce message, le Roi exprime au nouveau Président portugais Ses félicitations et Ses vœux les plus chaleureux de réussite dans l’accomplissement de ses hautes fonctions.

Le Roi saisit cette occasion pour saluer la profondeur historique et humaine des liens privilégiés d’amitié et de bon voisinage qui unissent le Maroc et le Portugal et qui ouvrent la voie à des perspectives de coopération toujours plus ambitieuses, réitérant toute l’importance que le Souverain attache à leur consolidation.

Aussi, le Roi exprime Sa volonté à œuvrer de concert avec le Président portugais au renforcement de l’action conjointe des deux pays en faveur d’un partenariat multidimensionnel approfondi, au service des deux peuples et de l’espace euro-méditerranéen.

S.L.