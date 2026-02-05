Maroc

Météo au Maroc: les hauteurs de pluies relevées au cours des dernières 24h

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 février 2026 - 12:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres (mm) au cours des dernières 24 heures par la Direction de la météorologie nationale:

– Tanger-Port: 28

– Chefchaouen: 25

– Tanger: 24

– Larache: 19

– Tétouan: 17

– Taza-Aéro: 05

– Meknès: 03

– Taroudant, Kénitra, Ifrane et El Jadida: 02

– Sidi Slimane et Fès Saiss: 01

– Moins d’un mm à Béni Mellal, Settat, Salé, Marrakech, Essaouira-Aéro, Casablanca, Al Hoceima et Ait Melloul.

S.L.



