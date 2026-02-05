Maroc
Météo au Maroc: les hauteurs de pluies relevées au cours des dernières 24h
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres (mm) au cours des dernières 24 heures par la Direction de la météorologie nationale:
– Tanger-Port: 28
– Chefchaouen: 25
– Tanger: 24
– Larache: 19
– Tétouan: 17
– Taza-Aéro: 05
– Meknès: 03
– Taroudant, Kénitra, Ifrane et El Jadida: 02
– Sidi Slimane et Fès Saiss: 01
– Moins d’un mm à Béni Mellal, Settat, Salé, Marrakech, Essaouira-Aéro, Casablanca, Al Hoceima et Ait Melloul.
S.L.