Permis de conduire au Maroc : ce qui va bientôt changer

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) s’apprête à mettre en place un nouveau système d’obtention du permis de conduire au Maroc.

L’Agence va en effet instaurer un nouveau cadre juridique pour numériser les procédures administratives et instaurer une séparation claire entre la formation théorique et la formation pratique. Objectif : renforcer la transparence et améliorer le niveau de la sécurité routière dans le Royaume.

La principale nouveauté de cette réforme réside dans l’obligation de réussir l’examen du Code de la route comme condition préalable et essentielle avant de pouvoir entamer les séances de formation pratique au sein des auto-écoles.

L’Agence précise que cette approche pédagogique vise à garantir la maîtrise de l’ensemble des règles de circulation avant de prendre le volant. Une date distincte et ultérieure sera ensuite fixée pour l’examen pratique final, une fois les heures de formation requises achevées.

Dans le cadre de l’accompagnement de la transition numérique, la NARSA prévoit également le lancement d’une plateforme électronique avancée dédiée aux propriétaires de véhicules d’auto-écoles. Cette plateforme permettra aux professionnels de gérer à distance les rendez-vous d’examen et les demandes de permis, contribuant ainsi à la réduction des déplacements vers les centres d’immatriculation et à l’amélioration de l’efficacité administrative grâce à la digitalisation complète du parcours professionnel et pédagogique.

N.M.