Claude Le Roy encense Walid Regragui après la CAN 2025

Le technicien français Claude Le Roy, ancien sélectionneur du Sénégal, du Cameroun, du Congo et du Ghana, a salué le travail accompli par le sélectionneur national Walid Regragui à la tête de l’équipe du Maroc.

«Je pense que nous assistons au début d’une très belle carrière d’entraîneur. La manière dont l’équipe marocaine a joué, non seulement face au Cameroun et au Nigeria, où la supériorité tactique était impressionnante, mais aussi contre la Zambie, était d’un très haut niveau technique», a assuré Le Roy dans des déclarations accordées à la chaîne On Sport 2.

Et d’ajouter : « J’ai revu les trente premières minutes du match du Maroc contre la Zambie il y a quelques jours. Elles étaient techniquement parfaites. En revanche, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, je pense que le Maroc a souffert physiquement en raison de la demi-finale qui a duré plus de deux heures, ainsi que de la fatigue mentale liée à la séance de tirs au but».

Pour Le Roy, le Maroc, sur le plan physique, n’était pas dans sa meilleure forme, notamment face au Sénégal, une équipe dotée d’une puissance athlétique impressionnante. «Il y avait un léger déficit de préparation physique. En revanche, sur le plan tactique, ce que le Maroc a proposé en matière de fermeture des espaces et de pressing à la perte du ballon était remarquable», a-t-il précisé.

