Trafic avorté à Tanger Med : plus de 8 tonnes de chira interceptées

Par LeSiteinfo avec MAP

Les opérations conjointes de contrôle menées par les services de la Sûreté nationale et de la Douane au port de Tanger Med ont abouti à la mise en échec, jeudi, d’une tentative de trafic de 8 tonnes et 196 kg de chira à bord d’un camion de transport international de marchandises.

Cette opération sécuritaire a permis de repérer une cargaison de stupéfiants soigneusement emballée dans des barres en plastique, transportée par un camion de transport international de marchandises immatriculé au Maroc en partance, via un voyage maritime, vers un port européen, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, faisant état de la saisie de 8 tonnes et 196 kg de chira en plaquettes.

Le conducteur du camion, un Marocain de 50 ans, a été soumis à l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier l’ensemble des ramifications de cette activité criminelle au niveau national et international.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les différents services de sécurité aux points de passage frontaliers afin de lutter contre les réseaux de trafic international de drogue et de psychotropes, ajoute la même source.

S.L.