Suspension des liaisons maritimes entre Algésiras, Tarifa et Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Les liaisons maritimes entre les ports d’Algésiras et de Tarifa et le complexe portuaire de Tanger Med ont été suspendues ce samedi en raison des conditions météorologiques défavorables qui sévissent dans le Détroit de Gibraltar.

L’autorité portuaire d’Algésiras a annoncé l’annulation de toutes les traversées programmées pour la journée, précisant que cette mesure intervient suite à la décision de fermeture du port de Tanger Med à partir de la mi-journée.

Selon les informations communiquées via les canaux officiels du port andalou, l’interruption du trafic concerne l’ensemble des départs initialement prévus à partir de 10h00 du matin.

Parallèlement à la suspension du transport de passagers, l’accès au port d’Algésiras a été restreint pour les camions de transport international routier (TIR) en partance pour Tanger Med.

De son côté, le port de Tarifa a également annoncé l’annulation totale des liaisons maritimes avec le port de Tanger-Ville.

