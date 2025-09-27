Tanger Med : saisie de 12 000 comprimés de Rivotril et arrestation d’un suspect

Les éléments de la Sûreté nationale et des douanes du port de Tanger Med ont réussi, tôt dans la matinée de ce samedi, à déjouer une tentative de trafic international de 12 000 comprimés psychotropes de type « Rivotril ».

Cette cargaison de substances psychotropes a été saisie à la suite d’une opération de contrôle menée par les services de sécurité et les douanes à bord d’une voiture légère immatriculée à l’étranger, immédiatement après son arrivée par un ferry en provenance d’un port européen. La marchandise était en possession d’un ressortissant marocain de 43 ans, détenteur de la nationalité espagnole.

Le suspect a été placé sous enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des circonstances et des tenants de cette affaire, ainsi que d’identifier toutes les ramifications possibles de cette activité criminelle, tant au niveau national qu’international.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les différents services de sécurité pour lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que contre toutes les formes de criminalité transnationale.