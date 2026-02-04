Intempéries en Espagne: suspension des liaisons maritimes entre Algésiras, Tarifa et Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras (APBA) a annoncé mercredi la suspension de l’ensemble des liaisons maritimes reliant les ports d’Algésiras et de Tarifa à ceux de Tanger, en raison de conditions météorologiques extrêmes dans la zone du détroit de Gibraltar.

Selon l’APBA, le port d’Algésiras restera également fermé au trafic de marchandises tout au long de la journée de mercredi, tandis qu’aucune traversée n’est programmée depuis Tarifa à destination de Tanger.

La même source précise qu’aucun départ n’est prévu ce mercredi depuis Algésiras vers le port de Tanger Med.

Depuis une semaine, les liaisons entre les deux rives du détroit connaissent des interruptions répétées en raison de conditions météorologiques particulièrement défavorables.

Un épisode d’intempéries d’une intensité inhabituelle touche actuellement une large partie de l’Espagne, en particulier l’Andalousie, placée en alerte rouge par l’Agence nationale de météorologie (Aemet) en raison de fortes précipitations susceptibles d’entraîner des situations de danger majeur.

