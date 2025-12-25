Météo Maroc : les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres de mercredi à 18h à jeudi à la même heure par la Direction générale de la météorologie :
– Demnate : 33
– Larache : 29
– Azilal : 20
– Ifrane : 18
– Mediouna : 16
– Berrechid : 15
– Oulmes, Khenifra, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Nouasser : 14
– Nador : 13
– Marrakech et Fès : 12
– Sefrou et Khouribga : 11
– Al Hoceima : 10
– Casablanca : 9
– Benslimane, Sidi Slimane, Taza, Benguerir, Meknès et Rabat : 8
– Tan-Tan, Kénitra et Takerkoust : 7
– Tit Mellil, Béni Mellal, Mohammedia et Salé : 6
– Guelmim : 5
– El jadida, Taourirt, Tanger-Port, Safi et Oujda : 4
– Tanger, Settat et Bouarfa : 3
– Midelt et Agadir-Massira : 2
– Sidi Ifni, Essaouira et Inzegane : 1
– Chefchaouen, Laâyoune, Essaouira-Aero, Dakhla et El Hajeb : moins d’un mm.