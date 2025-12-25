Maroc

Météo Maroc : les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 décembre 2025 - 21:09
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres de mercredi à 18h à jeudi à la même heure par la Direction générale de la météorologie :

– Demnate : 33

– Larache : 29

– Azilal : 20

– Ifrane : 18

– Mediouna : 16

– Berrechid : 15

– Oulmes, Khenifra, Chtouka Ait Baha, Tiznit et Nouasser : 14

– Nador : 13

– Marrakech et Fès : 12

– Sefrou et Khouribga : 11

– Al Hoceima : 10

– Casablanca : 9

– Benslimane, Sidi Slimane, Taza, Benguerir, Meknès et Rabat : 8

– Tan-Tan, Kénitra et Takerkoust : 7

– Tit Mellil, Béni Mellal, Mohammedia et Salé : 6

– Guelmim : 5

– El jadida, Taourirt, Tanger-Port, Safi et Oujda : 4

– Tanger, Settat et Bouarfa : 3

– Midelt et Agadir-Massira : 2

– Sidi Ifni, Essaouira et Inzegane : 1

– Chefchaouen, Laâyoune, Essaouira-Aero, Dakhla et El Hajeb : moins d’un mm.



