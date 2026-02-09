Intempéries à Al Hoceima: grande mobilisation pour rouvrir les routes fermées

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités locales et les différents services publics poursuivent leur mobilisation sur le terrain dans la province d’Al Hoceima, afin de faire face aux répercussions des perturbations météorologiques que connaît la province, notamment dans les cercles de Targuist et de Ketama.

Ces zones ont enregistré d’importantes précipitations, ayant entraîné l’enclavement de certaines collectivités territoriales et de plusieurs douars, suite à l’interruption de la circulation sur plusieurs axes routiers, due à la montée du niveau des oueds et aux glissements de terrain.

Afin d’assurer une meilleure coordination des opérations de terrain, les autorités provinciales ont relevé le niveau de vigilance à travers la mise en place de deux cellules de suivi: la première à Al Hoceima, sous la présidence du gouverneur de la province, et la seconde au niveau de la commune de Ketama, chargées de superviser les efforts déployés pour faire face aux conséquences des récentes précipitations dans les collectivités territoriales montagneuses touchées, notamment Tamsaout, Abdelghaya Souahel, Taghzout et Bni Bouchibet.

Parallèlement au travail de ces cellules, un comité technique, composé d’ingénieurs et de techniciens spécialisés dans les infrastructures, a été mis en place pour accompagner les travaux de réouverture des pistes et des axes routiers, ainsi que pour réaliser les études de terrain nécessaires concernant les routes et pistes endommagées par les inondations et les fortes précipitations, en vue d’élaborer une approche opérationnelle fondée sur des données techniques pour le traitement des axes routiers et des ouvrages d’art affectés par les glissements de terrain.

La commission provinciale de veille, activée depuis le 24 janvier dernier, poursuit ses efforts pour la réouverture de plusieurs axes routiers temporairement fermés en raison des crues et des glissements de terrain. Pour ce faire, 22 engins et bulldozers ont été mobilisés pour le dégagement des voies et l’évacuation des déblais, appuyés par six autres engins opérant de manière continue afin de remédier aux dégâts causés par les fortes pluies et les crues torrentielles sur l’infrastructure routière.

Sur le terrain, les équipes de la direction provinciale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Al Hoceima, en coordination avec les autorités locales et les autres intervenants, mènent les interventions et prennent les mesures nécessaires pour assurer la réouverture des routes affectées.

Pour assurer la circulation sur la route nationale n°8 reliant Taberrant à Targuist, les équipes de la direction provinciale de l’Équipement sont intervenues pour traiter six points endommagés par les glissements de terrain et les crues, entre la commune territoriale de Beni Ahmed Imougzen et Taberrant. Par ailleurs, 23 sites de la route régionale n°509, entre les communes d’Issaguen et Abdelghaya Souahel, ont été réparés après avoir été affectés par des chutes de pierres et d’alluvions provoquées par les torrents des oueds.

À cet égard, la direction provinciale de l’Équipement à Al Hoceima a mobilisé huit bulldozers, quatre engins de nivellement, cinq pelles mécaniques et quatre camions. Une série d’interventions a été programmée, en coordination avec les autorités provinciales et locales ainsi que la Gendarmerie royale, permettant d’assurer l’efficacité des opérations et la rapidité de réouverture des routes.

Selon la direction provinciale de l’Équipement à Al Hoceima, toutes les routes classées dans les cercles de Targuist et de Ketama sont désormais ouvertes à la circulation, avec une surveillance et une vigilance continues sur le terrain, afin de faire face à toute éventuelle répercussion et de garantir la sécurité des citoyens.

S.L.