Météo Maroc : fortes pluies et temps froid de mercredi à samedi dans ces villes

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige au-delà de 1.500 m et un temps froid sont prévus de mercredi à samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des fortes pluies parfois orageuses (30-50 mm) sont prévues de mercredi à 13H00 à jeudi à 12H00 dans les provinces d’Azilal, Béni Mellal, Al Haouz, Khénifra et Kelaâ des Sraghna, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques variant entre 20 et 30 mm, concernera les provinces de Nador, Driouch, Settat, Mohammedia, Chtouka-Ait Baha, Sidi Ifni, Taroudant, Tiznit, Kénitra, Sidi Slimane, Nouaceur, Benslimane, Khemisset, Berrechid, Rabat, Midelt, Rehamna, Casablanca, Mediouna, Essaouira, Fquih Ben Salah, Youssoufia, Sidi Bennour, Safi, El Jadida, Chichaoua, Skhirat-Témara et Salé.

En outre, des chutes de neige (20 à 40 cm) au-delà de 1.500 mètres d’altitude sont attendues de mercredi à 13H00 jusqu’à jeudi 18H00 dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Ifrane, Al Haouz, Azilal et Ouarzazate.

De même, des chutes de neige (07 à 20 cm) sont prévues durant la même période à Al Hoceima, Taza, Taroudant, Chichaoua, Béni Mellal, Khénifra, Guercif et Tinghir.

Enfin, un temps froid (-07/-03°C) est attendu de jeudi à samedi dans les provinces de Midelt, Boulemane, Tinghir, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Ifrane.