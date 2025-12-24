Météo Maroc : temps assez froid ce jeudi 25 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 décembre 2025:

– Temps assez froid à froid sur les reliefs rifains et de l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

– Pluies ou averses sur l’Atlas et ses régions Ouest, le Rif, le Saiss, le Souss et les plaines atlantiques nord et centres.

– Pluies éparses sur l’Oriental, la région de Tanger, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, l’Est de la Méditerranée et le Nord des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur les reliefs des Haut et Moyen l’Atlas, et localement sur le Rif et l’Oriental.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Centre du pays et le Nord des provinces du Sud.

– Température minimale de l’ordre de -05/01°C sur l’Atlas et le Rif, de 01/06°C sur le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 12/17°C près des côtes centres et sur le Nord des provinces du Sud, et de 07/12°C ailleurs.

– Température maximale en hausse sur le Souss et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du Littoral.