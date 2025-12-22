Météo Maroc : de la pluie attendue ce mardi 23 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 décembre 2025.

– Pluies ou averses orageuses localement importantes sur la région de Tanger, Le Loukkos, le Rif et le Gharb.

– Temps souvent nuageux avec pluies sur le Saiss, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Moyen Atlas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Chute de neige au-delà de 1.900 m sur les Haut et Moyen Atlas, et sur le Rif et l’Oriental à partir de 1.400 m.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques Nord, le Rif, le Moyen Atlas, le Saiss, les provinces sud et l’Oriental et localement sur la méditerranée.

– Température minimale de l’ordre de -10/-05°C sur l’Atlas, de -01/04°C le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur les provinces Sud et près des côtes, et de 06/10°C ailleurs.

– Température en légère hausse sur l’Atlas, le Sud-Est, le Sud et l’Oriental.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et agitée à agitée ailleurs.