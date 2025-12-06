Fnideq: un terrible accident fait des morts et des blessés

Par LeSiteinfo avec MAP

Un accident de la circulation survenu, samedi dans le centre-ville de Fnideq, a fait 4 morts et 8 blessés à des degrés divers, selon un bilan provisoire, a-t-on appris auprès des autorités locales de la Préfecture de M’diq-Fnideq.

L’accident s’est produit quand un camion remorque transportant une grosse cargaison de matériaux de construction a percuté deux immeubles de trois et quatre étages, le premier abritant un café et des appartements et le second des commerces et un hôtel non classé, a précisé la même source.

Sitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux afin de prendre les mesures nécessaires et d’éteindre l’incendie qui s’est déclaré à la suite de la collision, a indiqué la même source, faisant savoir que les personnes blessées ont été transportées au service des urgences de l’hôpital Hassan II de Fnideq pour recevoir les examens et les soins nécessaires.

L’accident a causé de lourds dégâts matériels aux deux bâtiments en question, du fait de la violence de la collision et de l’incendie qui s’en est suivi, ont noté les autorités locales de la Préfecture de M’diq-Fnideq, ajoutant que 7 voitures, stationnées en bord de route, ont été également endommagées.

Les opérations de recherche pour porter secours et assistance à d’autres victimes éventuelles sont toujours en cours, a souligné la même source, faisant savoir qu’une enquête a été ouverte par les services concernés, sous la supervision du Parquet compétent, afin de clarifier les circonstances de cet accident et établir les responsabilités.

