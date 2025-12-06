Attijariwafa bank: le partenaire financier des grands projets (VIDEO)

Dans le cadre du cycle de L’Invité des Éco, Youssef Rouissi, directeur général délégué en charge du pôle Corporate & Investment Banking d’Attijariwafa bank, revient sur la trajectoire du premier groupe bancaire marocain ainsi que sur sa contribution déterminante au développement économique du pays et du continent. De la privatisation des grandes entreprises publiques à l’accompagnement des projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables, il décrit une institution engagée, ancrée dans l’économie réelle et tournée vers l’avenir africain du Maroc.

À partir du milieu des années 2000, Attijariwafa bank est devenu un acteur central dans le financement des grands projets d’infrastructures et d’énergies. Youssef Rouissi explique que la banque a accompagné la vision royale en matière d’énergies renouvelables en mettant en place des montages de type Project Finance, permettant au secteur privé de participer à des projets structurants tout en garantissant un cadre sécurisé pour le secteur public.

Cette approche a rendu possible le financement de projets emblématiques dans l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité, soutenant ainsi l’émergence du Royaume comme leader régional des énergies vertes. L’engagement du groupe ne s’est pas limité à l’énergie. Attijariwafa bank a également joué un rôle décisif dans la réalisation du port Tanger Med, dans le développement des infrastructures autoroutières et aéroportuaires, ainsi que dans le renforcement du réseau électrique national.

À chaque étape, la banque a mobilisé son expertise en ingénierie financière, en gestion de risque et en accompagnement stratégique. Pour Rouissi, ces projets traduisent l’engagement constant du groupe dans la transformation structurelle de l’économie nationale et dans la consolidation de son rôle d’acteur de confiance.

Au-delà des financements, la valeur ajoutée d’Attijariwafa bank réside dans sa capacité à faire dialoguer les différents acteurs économiques. Rouissi explique que la banque se situe à la croisée des chemins entre les acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, et que sa mission consiste à créer des ponts et des synergies.

Elle joue un rôle de médiateur économique en facilitant les partenariats public-privé, qui permettent d’articuler les besoins de l’État et les capacités d’investissement du secteur privé. Elle met également en œuvre des solutions de supply chain finance destinées à soutenir les petites et moyennes entreprises, ainsi que les très petites entreprises, qui gravitent autour des grands groupes.