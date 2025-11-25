Maroc
Accident de la petite Ghita: le verdict en appel est tombé

Rédaction N25 novembre 2025 - 14:10

La Cour d’appel de Settat a confirmé, ce mardi, le jugement rendu en première instance à l’encontre de l’individu qui avait renversé Ghita, une petite fillette de quatre ans, sur la plage de Sidi Rahal.

Le tribunal de première instance de Berrechid avait condamné le mis en cause à dix mois de prison ferme et à verser une indemnité de 400.000 dirhams à la victime.

Pour rappel, Ghita, venue d’Italie avec sa famille pour passer les vacances d’été au Maroc, a été renversée le dimanche 15 juin par un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui conduisait un véhicule tout-terrain tractant un jet-ski.

L’accident a provoqué une vive émotion parmi les estivants et les familles présentes, qui ont exprimé leur inquiétude face à l’absence de mesures de sécurité sur de nombreuses plages du Royaume. Ils se sont dits choqués qu’on autorise l’accès aux véhicules dans des zones bondées de familles et d’enfants, surtout en période estivale et de forte affluence.

K.Z.

 

 


